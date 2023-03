El Temps a Catalunya (22/03/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol, arribada de núvols alts i mitgencs que enterboliran el cel sobretot cap al nord I núvols baixos que es formaran de cara al vespre al Camp de Tarragona. Vent de Gabrí i temperatures de 17/19º a la costa i avui pugen a l’interior i Pirineu on s’assoleixen els 22 a 25 ºC. Per tant, en alguns casos ara al migdia tenim fins a 20 ºC més que a primera del matí. Sens dubte,una notable amplitud térmica.

Demà, dijous el dia començarà amb extensos i nombrosos núvols baixos a la costa. A mig matí es desfaran, el sol s’imposarà, però aniran creuant núvols alts i mitgencs que deixaran el cel a estones mig entelat. Durant el dia, el vent de garbí bufarà amb aguna ratxa moderada, sobretot a la costa on la mar quedarà una mica remenada Pel que fa a temperatures, la matinada será menys freda i no es baixarà dels 5ºC al Pirineu, dels 7 a 9 ºC a l’interior i dels 10 o 12 a la costa. I de dia, les màximes tornaran a quedar per sota dels 20 ºC a la costa, però a l’interior es mouran entre els 22 i els 25 ºC i, fins i tot, s’assoliran els 26/27 ºC en algunes valls del Prepirineu, de Ponent i de l’Ebre. On seran temperatures fins 10 º superiors a les habituals, i més típiques del mes de maig.