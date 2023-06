El Temps a Catalunya (21/06/2023) | RTVE Catalunya

Darreres sortida de sol de la primavera terrossa, tèrbola i africana, no només pel cel, sinò també per les temperatures que s'han tropicalitzat arreu, amb valors mínims superiors als 20 ºC a la costa i a l'interior. A més la xafogor és acusada. El vent del sud que arrenca del nord d'Àfrica ens injecta pols sahariana. Es barreja amb els núvols associats al solc d'aire fred en altura que avui es combinarà amb la massa càlida, reactivant la inestabilitat durant la tarda en forma de fortes tempestes a l'oest de Catalunya. Avui quan faltin 2 minuts per les 5 de la tarda començarà l’estiu! Ho fará amb calor, xafogor, núvols, pols sahariana i tempestes a l’oest. La previsió amb en Sergi Loras