El Temps a Catalunya (21/06/2023) | RTVE Catalunya

Avui, quan faltin 2 minuts per les 5 de la tarda, tindrem el solstici i començarà oficialment l’estiu. Una estació llarga... durarà 93 dies i 16 hores. Com serà aquest estiu astronòmic? El model europeu diu que podria ser més calorós del que tocaria: temperatures fins a 2º superiors a la mitjana climàtica, sobretot al litoral i prelitoral on tenim més d'un 70% de probabilitats que sigui un dels estiu més càlids dels darrers 30 anys. Pel que fa a la pluja... podria ploure entre un 70 i un 80% més del normal, probablement en forma de tempestes. Una bona noticia pel territori... però també implicarà un ambient més humit i per tant, molta xafogor. Se’ns farà llarg... De moment acabarem la primavera amb una situació marcada pel vent del sud, la pols sahariana i la presència d’aire fred en altura que contrasta... amb aquest aire tant càlid. La combinació de tots aquests elements afavoreix un cel enterbolit de núvols i pols, un ambient calorós i xafogós... i avui també un augment de la inestabilitat sobretot a la meitat oest: nuvolades, ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu Occidental, a Ponent i al sud. Localment poden ser intenses i acompanyades de pedra i calamarsa. Precipitacions que de nit i matinada s’estendran per totes les comarques de la meitat oest i localment poden ser fortes. A partir de demà, la inestabilitat minvarà, l’aire fred s’allunyarà i qui guanyarà protagonisme i extensió, seran les altes pressions, juntament amb una massa càlida africana que dispararà amunt les temperatures, sobretot durant el cap de setmana... quan la calor serà més intensa.