El Temps a Catalunya (21/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol enterbolit de núvols prims, núvols baixos al Camp de Tarragona i nuvolades entrant per l’oest que deixaran algún ruixat al Pirineu i Prepirineu Occidental. Termòmetres al voltant d’uns frescos 20 ºC a la costa i entre uns càlids 22 a 28 ºC a la resta. Demà els núvols augmentaran i deixaran un cel variable, més ennuvolat a l’oest per on a la tarda, arribaran ruixats, localment intensos, amb tempesta, calamarsa i fortes ventades. En canvi, diumenge, s’espera una diada de Sant Jordi de SOL, amb alguns núvols prims i nuvolades en zones de muntanya que al Pirineu podran deixaralgun ruixat de tarda. Les matinades del cap de setmana seran poc fredes amb minimes de 5 ºC al Pirineu, al voltant dels 10 a l’interior per sota dels 15 ºC a la costa. I de dia, demà es mouran al voltant dels 20 ºC a la costa i Pirineu i entre els 21 i 25 ºC a l’interior, mentre que per Sant Jordi, farà més caloreta, amb 22ºC a la costa,, fins a 25/28 ºC a l’interior i es podrien rebassar els 30 a la vall de l’Ebre. Un Sant Jordi fins a 8º més càlid de l’habitual i, per tant, de màniga curta al migdia... I si teniu previst sortir a passejar entre libres i roses, no us oblideu de proteger-vos del sol per què l’índex ultraviolat será alt a tot arreu.