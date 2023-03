El Temps a Catalunya (21/03/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol, núvols alts i mitgencs, nuvolades i algun ruixadet al Pirineu i al vespre amb núvols baixos a la costa, sobretot de Tarragona. Vent de Garbí i temperatures de 17/18º a la costa i entre els 20 i 25 ºC a l'interior. Demà, serà un dia de sol, amb boirines interiors i núvols baixos matinals cap a la Costa Daurada. I durant el dia, arribaran núvols alts i mitgencs que ens deixaran una tarda més enterbolida. La matinada serà freda al Pirineu i la resta no baixaran dels 5 a 10 ºC. I les màximes de nou es quedaran per sota dels 20 ºC a la costa i pujaran cap a l’interior i el Pirineu on s’assoliran els 23 a 25 ºC, deixant-nos una notable amplitud tèrmica entre el dia i la nit, i valors al migdia fins a 9 º per sobre als habituals per l’època.