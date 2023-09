El Temps a Catalunya (20/09/2023) | RTVE Catalunya

Dimecres de rebequeta i paraigua. De matinada les pluges s’han escampat per moltes comarques i localment han anat acompanyades de tempesta: s’han comptabilitzat més de 600 descàrregues elèctriques. Precipitacions que van començar ahir a la tarda per les comarques del sud i lentament es van anar estenent per bona part del territori. Les més intenses han quedat concentrades al litoral i prelitoral, sobretot del Camp de Tarragona, on han descarregat en forma d’aiguats... és el cas de Torredembarra on han superat els 110 litres, dels quals 50 han caigut en mitja hora. A la resta, quantitats de 15 a gairebé 40 litres. Precipitacions associades al pas d’una petita DANA sobre Catalunya. Alimentada per la humitat del vent de llevant i per l’aigua del mar calenta (23-26º) ha generat àrea de molta inestabilitat que ens ha escombrat. Durant el matí les precipitacions han anat minvant... però només ha estat una treva. Aquesta tarda, la presència d’aire fred en altura, afavorirà que els ruixats i les tempestes es reactivin en algunes comarques. Al vespre marxaran però no cal que guardeu els paraigües ... perquè l’arribada d’un front entre dijous i divendres ens portarà molta nuvolositat i una nova tongada de pluja. Darrera d’aquest front entrarà vent del nord i arribarà una massa d’aire força més freda ... que afavorirà un notable refrescada i un ambient de tardor durant el cap de setmana