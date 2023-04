El Temps a Catalunya (20/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de ruixats, tempestes i alguna calamarsada al Pirineu, Prepirineu, i comarques interiors del NE. A la resta seguirá fent sol fresqueta a la costa i caloreta a l’interior amb màximes de 25 a 30 ºC. Valors fins a 10º per sobre de la mitjana. Demà matí de sol, excepte al litoral i prelitoral sud on tindrem molts núvols baixos. A la resta, el cel quedarà enterbolit i arribaran nuvolades per l’oest i algun ruixat al Pirineu/Prepirineu Occ. El vent bufarà de Migjorn i garbí. Demà al matí, temperatures més altes arreu i caldrà abrigar-se menys.... En canvi, de dia, les màximes baixaran a l’interior, tot i això s’assoliran uns suaus 20 a 25 ºC.