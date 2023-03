El Temps a Catalunya (20/03/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol enteranyinat de núvols prims. Nuvolades cap al nord-est i de cara el vespre també tes formaran núvols baixos a prop de la costa. Vent del sud i temperatures frenades a la costa, per sota dels 17/19 ºC, i màximes que avui pugen cap a l’oest, assolint-se els 20 a 25 ºC. Demà, primer deia de la primavera amb boires i núvols baixos matinals en moltes fondalades i a prop de la costa. Durant el dia el sol quedarà enterbolit per l’arribada de núvols alts i mitjans. A la tarda, creixeran nuvolades al Pirineu on cauran alguns ruixats. La matinada serà menys freda, amb mínimes de 3 a 8 ºC a l’interior i pròximes als 10º a la costa. I de dia, el vent de garbí farà pujar les temperatures al NE i al migdia, molts termòmetres sovintejaran els 20 a 25 ºC a l’interior, amb caloreta a la Vall de l’Ebre i més fresca a prop de la costa.