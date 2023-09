El Temps a Catalunya (19/09/2023) | RTVE Catalunya

El dimarts comença amb temperatures entre 3 i 8 ºC més baixes arreu. Fa més fresca a l'interior, tot i que a la costa es resisteixen les nits tropicals. L'aproximació d'una DANA comença a reactivar la inestabilitat pel sud-est peninsular. De moment ens envia alguns núvols. A Catalunya, a banda de més fresca matinal, s'espera un migdia amb menys calor i menys xafogor. Pel sud arribaran ruixats i tempestes durant el dia. La pròxima nit i matinada, les pluges s'estendran, sobretot pel litoral i prelitoral, on podran caure 20 litres en poca estona, calamarsa i pedra. Demà els ruixats es concentraran entre Girona i Barcelona. Entre dijous i divendres arribarà un font fred. Ambient de tardor a finals de setmana. La previsió amb en Sergi Loras. Un nou estudi del CREAFconclou que els boscos amb més risc de morir per sequera són els de la conca mediterrània, el sud d’Austràlia, i el nord-oest de l’Amazònia i dels EUA. Sabíeu que els arbres són com camells?