El Temps a Catalunya (19/09/2023) | RTVE Catalunya

Entre avui a la tarda i la propera matinada es formarà una petita DANA que arribarà a Catalunya. Al seu pas arrossegarà una àrea de molta inestabilitat alimentada per vent humit de llevant i per una aigua del mar calenta per l’època (2-26ºC). La combinació de tot plegat afavorirà una tongada de pluja que podria ser intensa i abundant en algunes comarques. Aquesta tarda el cel estarà molt variable arreu... amb ruixats i tempestes a les comarques del sud, localment intenses a les Terres de l’Ebre. Però serà de nit i matinada quan les precipitacions s’estendran per bona part de Catalunya, les més fortes al litoral i prelitoral, amb avisos activats perquè poden caure en forma d’aiguats (20 litres en una hora), acompanyats de pedra o calamarsa. Demà, es mantindrà el temps insegur, amb ruixats i tempestes a l’àrea pirinenca, prelitoral i NE. L’ambient serà força més fresc. Entre dijous i divendres arribarà un front fred que ens portarà més pluja i vent del nord, que afavorirà la entrada d'una massa d’aire més freda. El cap de setmana guardarem els paraigües però traurem les rebequetes perquè l'ambient farà olor de tardor.