El Temps a Catalunya (19/06/2023) | RTVE Catalunya

Matí de núvols i ruixats de fang que avancen d'oest a est. Les temperatures han baixat, malgrat tot s'han mantingut per damunt dels 20 ºC en molts trams de la costa, entre els 15 i 18 ºC a l'interior i entre els 10 i 15 ºC al Pirineu. Dilluns amb força núvols i alguns ruixats de fang. Vent i mala mar a la costa. La calor es podria fer més intensa el pròxim cap de setmana, el primer de l’estiu! La temperatura de les aigües a l’oceà Atlàntic Nord es troba un grau per damunt de la mitjana, i fins a 4 per sobre l’habitual a la Mediterrània. I l’Antàrtida perd 2,14 milions de km² de gel, 65 vegades l’extensió de Catalunya. La previsió amb en Sergi Loras