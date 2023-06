El Temps a Catalunya (19/06/2023) | RTVE Catalunya

La setmana comença amb sol, núvols, ruixats, pols en suspensió i una calor continguda. La presència d’un solc d’aire fred al nord-oest de la península... afavoreix la formació de nuvolades, ruixats i tempestes que es generen a l’interior peninsular i acaben creuant Catalunya d’oest a est. La entrada de vent del sud, afavoreix l’arribada de pols sahariana en suspensió. Es per això que els ruixats van acompanyats de fang. Però aquest vent del sud també manté la entrada d’una massa càlida africana, que combinada amb l’aire fred de les capes de l’atmosfera... mantindrà, almenys, fins dimecres la inestabilitat. La segona meitat de la setmana estarà marcada per l’allunyament de l'aire fred cap al nord d’Europa i per la persistència de la massa càlida que s’accentuarà a final de setmana... afavorint a partir de divendres una nova remuntada de les temperatures fins a valors superiors als 30º a bona part del territori i per sobre dels 35º i fregant els 40º a les zones més càlides de l’interior. Les nits també seran de mal dormir.