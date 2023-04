El Temps a Catalunya (19/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol, núvols prims i nuvolades al Pirineu que poden deixar alguna gotellada, poca cosa. Avui els ruixats ens donen una treva, ja que l’aire fred en altura s’ha enretirat, però demà tornarà a apropar-se i coincidirà amb l’arribada d’aire més càlid en superficie. Un gradient tèrmic (calor superficial i fred en altura) que farà reactivar la convectivitat i els ruixats de tarda. Per tant, dijous de sol al matí, però amb creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques del NE on a la tarda descarregaran xàfecs, localment amb tempesta, calamarsa i fortes ventades. A la resta continuarà fent sol. Un sol del què crema com a l’agost, per tant amb l’índex ultraviolat aquests dies alt a tot arreu. Pel que fa a temperatures, la matinada será menys freda a la meitat nord. I de dia els termòmetres pujaran fins a 5º i fixeu-vos com a l’interior ja s’assoliran els 25/27 ºC i els 29 o potser 30 ºC a Ponent. Aquí valors fins a 10º superiors als habituals a l’abril. I els pròxims dies s’aproximarà aquest front que ens creuarà entre dissabte a la tarda i la matinada de diumenge. Durant la Diada de Sant Jordi, tornaria a imposar-se el sol, però encara podrien descarregar alguns ruixats al NE. Unes roses i uns llibres que es combinaran amb molta caloreta primaveral cap a l'interior.

