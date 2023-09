El Temps a Catalunya (18/09/2023) | RTVE Catalunya

Superada la inestabilitat de matinada i de bon matí... ha quedat un dilluns de sol... i amb un cel que va recuperant el seu color blau. Aquest dilluns també ha començat amb un ambient càlid i xafogós a moltes comarques. Sobretot a la costa on, tot i estar a mitjans de setembre, la nit ha estat Tòrrida, amb mínimes de 22 a 25º. A l’interior la temperatura nocturna ha rondat els 20º i només han Pirineu s’ha dormit fresquet. Temperatures altes associades al vent del sud, a l’aire càlid que tenim a sobre i als núvols que de matinada han tapat el cel i han deixat precipitacions acompanyades de fang, perquè les darreres hores hem tingut molta concentració de pols sahariana. Una inestabilitat associada al pas d’aquest front que lentament marxa i s’emporta la pols en suspensió. Per tant, tret d’alguna nuvolada al Pirineu... lo que queda del dia tindrem un temps força tranquil. De fet, fins demà a la tarda no tindrem grans complicacions. A partir de llavors, un solc d’aire fred en altura... es despenja fins al sud-est de la península... Entre dimarts a la nit i dimecres aquest solc ens passa per sobre i alimentat pel vent humit de llevant, afavorirà la formació d’una àrea de molta inestabilitat que ens portarà una nova tongada de precipitacions generals i generoses