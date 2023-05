El Temps a Catalunya (18/05/2023) | RTVE Catalunya

A partir d’avui, i durant uns quants dies, els paraigües i les rebequetes tornaran a ser imprescindibles a l’hora de sortir de casa. Estem en una situació marcada per la persistència d’aire fred en altura i rodejats de borrasques al voltant de la Mediterrània que aporten humitat a les capes mitjanes i baixes de l’atmosfera en forma de vent de llevant. La combinació de tots aquests elements afavorirà que dia rere dia, la inestabilitat s’incrementi. Des d’avui i fins diumenge poc o molt plourà a bona part del territori... però no a tot arreu ho farà amb la mateixa intensitat i generositat. Una vegada més, serà a les comarques del nord i del nord-est on s’acumularà mes aigua i al Pirineu continuarà nevant per sobre de 1800 metres. Aquesta inestabilitat va acompanyada d'una bona refrescada: els propers dies les temperatures seran entre 2 i 7º inferiors a les habituals, sobretot durant el cap de setmana.