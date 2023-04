El Temps a Catalunya (18/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda amb obertura de clarianes per Ponent, el sud i la costa, i amb creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu, interior de Barcelona i comarques de Girona, on descarregaran ruixats i alguna tempesta. Vent de xaloc i tempertaures més baixes, amb màximes per sota dels 20 ºC en molts indrets i amb notable sensación de fresca. Demà, algún banc de boira matinal i núvols baixos cap a l’Ebre. Tot plegat es desfarà donant a pas a un dia de sol a tot arreu, amb alguns núvols prims i nuvolades tarda al Pirineu que poden deixar algún ruixat cap al Ripollès. La matinada será una mica més freda a tot arreu, demà al matí caldrà abrigar-se més, però al migdia ens sobarà la roba, pr què les màximes pujaran i s’enfinlaran fins els 20 ºC a la costa i entre els 22 i 24 ºC cap a l’interior on l’ambient será 100% primaveral.