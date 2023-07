El Temps a Catalunya (17/07/2023) | RTVE Catalunya

La setmana comença amb una nova glopada de calor forta i contundent que tindrà el seu pic demà. Un dimarts en que superarem amb facilitat i de forma bastant generalitzada els 40º , sobretot a Ponent, Catalunya Central, comarques gironines (on poden batre algun rècord) i és que les temperatures s’enfilaran fins als 41-43ºC. Al Prelitoral poden arribar als 40º i a la costa superar els 35º. Temperatures fins a 13º superiors a les que tocaria a mitjans de juliol. Pràcticament a tot Catalunya hi ha activats avisos per calor extrema. La persistència de les altes pressions, la forta insolació d’aquesta època i sobretot l’arribada d’una massa d’aire africana molt càlida afavoriran un nou episodi de calor extrema. Entre dimarts i la matinada de dimecres a 1500 metres d’altitud, tornarem a tenir temperatures superiors als 28º. La bona noticia és que durarà poc... a partir de dijous aquesta massa càlida tropical s’enretirarà i recuperarem temperatures bastant més habituals: continuarem passant calor, però no serà tant intensa.