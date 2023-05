El Temps a Catalunya (17/05/2023) | RTVE Catalunya

Sortiu de casa més abrigadets, sobretot a l'interior on les temperatures es mouen entre els 4 i 8 ºC. Al Pirineu hi glaça i a la costa tenim entre 10 i 15 ºC. Són valors que han baixat respecte ahir i que contrastaran amb els del migdia, deixant-nos notable amplitud tèrmica. Avui el vent del nord mantindrà les temperatures al voltant dels 20 ºC a l'extrem nord (10 a Vielha). En canvi, a l'interior, el vent del sud les farà pujar fins els 26/28 ºC. Un vent fresc a la costa, on la temperatura recularà una mica (21/25 ºC). Al matí tindrem sol i a la tarda més núvolades i alguns ruixats. Fins divendres, ruixadets i possible tongada de pluges i més fresca a finals de setmana. Les últimes pluges continuen fent pessigolles als pantans, a Ponent els rius estan secs i al nord-est, les rieres baixen amb aigua. La neu, també ha tornat a emblanquinar els cims del Pirineu. Ens en parla en Sergi Loras.