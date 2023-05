El Temps a Catalunya (17/05/2023) | RTVE Catalunya

Dimecres marcat pel vent del nord, per l’amplitud tèrmica i per una lleugera inestabilitat de tarda que podria augmentar a final de setmana amb una borrasca sobre la Mediterrània que també implicarà temperatures per sota la mitjana. Una inestabilitat que fa que de mica en mica s’ompli la pica...i dels 17 dies que portem de maig, 11 ha plogut. Però la pluja no arriba a tot arreu. Tenim zones de Ponent i del sud on pràcticament no ha caigut ni una gota... mentre que al nord i al nord-est les pluges sumen quantitats molt beneficioses. De fet, en algunes zones de la Selva, Osona, el Vallès i el Maresme els pluviòmetres acumulen de 60 a 90 litres per metre quadrat... i al Pirineu, alguns registres superen els 100 litres. Precipitacions abundants a les capçaleres dels rius que alimenten els pantans. En general no han pujat de nivell... però aquestes pluges n’han frenat la baixada. A més a més, als llocs on plou els paisatges lentament van canviant: els camps verdegen... i els rius i rierols tornen a portar aigua. Ara bé, allà on no plou alguns rius estan ben secs com l’Ondara al seu pas per Cervera.