El Temps a Catalunya (17/04/2023) | RTVE Catalunya

De moment, tarda de sol i creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i nord de la Catalunya Central, on descarregaran ruixats, localment intensos. Avançaran pel Montseny i a la nit arribaran a la costa. Vent de tramuntana afeblint-se a l’Empordà i a la costa vent de xaloc, fresc i humit que fa baixar les temperatures per sota dels 20º C. En canvi, més suavitat a l’interior amb màximes de 22 a 26º C. Demà el dia començarà amb núvols al nord i est, i estrats baixos a les Terres de l’Ebre. Durant el dia, el sol s'imposarà a la costa, mentre que creixeran nuvolades al prelitoral i, sobretot, al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord de Barcelona i de Girona on descarregara alguns ruixats. Les mínimes es mouran, de nou, entre els 5 i 10 ºC i pujaran al nord. I de dia, les màximes quedaran més curtes i al migdia es mouran entre els 15 i per sota dels 20 ºC en molts indrets i la sensación de fresca será acusada.