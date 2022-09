Fortes tempestes i cap de setmana de finals d¿estiu

Aquesta tarda les pluges s’estendran per les comarques del nord-est. S’esperen xàfecs i tempestes intenses, puntualment amb calamarsa, pedra gran i fortes ventades. En aquest sentit, hi ha avisos taronges per fortes tempestes i pluges torrencials a les comarques de Barcelona i sud de les de Girona on es podrien acumular 40 litres en 1 hora. Tot plegat amb temperatures en descens.Màximes per sota dels 30 ºC, només se superaran puntualment a Ponent i a la vall de l’Ebre que és on s’espera més sol. De cara al cap de setmana, l’anticicló se situarà sobre les Illes Britàniques, farà entrar el vent del nord a l’Empordà i el llevant al sud de Catalunya on tindrem més núvols. Alhora, l’aire fred es retirarà. Les nits serán fresques a l’interior, de bon dormir a la costa i fredes al Pirineu, mentre que dia l’ambient será agradable i no se superaran els 30 graus.