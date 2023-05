El Temps a Catalunya (16/05/2023) | RTVE Catalunya

Continuem amb un temps canviant, insegur i 100% primaveral. Hem de sortir de casa amb rebequeta i màniga curta... ulleres de sol i paraigua a la bossa. Un temps canviant i insegur afavorit per una borrasca italiana batejada amb el nom de Minerva i per l’Anticicló sobre l’Atlàntic: mantenen la entrada de nord i l’aire fred en altura. Però pendents d’una borrasqueta que condicionarà el temps de la segona meitat d’aquesta setmana: acabarà situant-se a la Mediterrània aportant humitat i coincidint amb molt aire fred en altura. Depenent de la seva posició final pot deixar més o menys precipitacions. De moment, una inestabilitat dubtosa que... a partir de dijous, anirà acompanyada d’un descens de les temperatures: tret de les Terres de l’Ebre on es mantindran al voltant dels 25º... a la resta es quedaran per sota dels 20º. Temperatures que seran entre 2 i 5º inferiors a les habituals per l'època.