El Temps a Catalunya (15/09/2022) | RTVE Catalunya

Dijous de sol, alguns ruixats i calor moderada. Divendres amb tempestes fortes i un cap de setmana amb regust de tardor. La entrada d’aire fred en altura, aquesta tarda ens portarà ruixats en algunes comarques... però serà demà quan la combinació entre aquest aire fred, la entrada del vent del nord i l’aigua del mar calenta... afavoriran que els ruixats i les tempestes siguin localment fortes. I és que a bona part de la Mediterrània l’aigua està reescalfada... i a la costa catalana al voltant dels 27º (gairebé 3º per sobre lo normal per aquestes dates). Per tant, demà, matí relativament tranquil i a partir de migdia la entrada de vent de Mestral al sud afavorirà una convergència de vent a les comarques de Barcelona i Girona que afavorirà el creixement de nuvolades convectives importants que descarregaran ruixats i tempestes fortes o molt fortes. I és que aquestes precipitacions tindran intensitats torrencials, aniran acompanyades de pedra, calamarsa i ventades molt fortes. Hi ha avisos activats. Per tant, molta precaució