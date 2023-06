El Temps a Catalunya (15/06/2023) | RTVE Catalunya

Arribem a mitjans de juny amb una dinàmica primaveral que va perdent força... i amb un temps d’estiu que agafa el relleu. Preparem-nos per passar calor. Avui les mínimes han rondat entre 15 i 22º i ha estat una matinada, molt suau arreu... càlida i Tropical a la costa, sobretot al NE, on la Tramuntana reescalfada les ha mantingut entre 22 i 24º. Doncs bé, això només és un tastet del què ens espera: les properes matinades seran de mal dormir, perquè les temperatures nocturnes es mantindran al voltant o per sobre dels 20º pràcticament a tot arreu. Caloreta de nit... i calor intensa de dia. Les màximes pujaran fins a valors propers als 30º arreu i tocaran els 35º a les zones més càlides de l’interior i la Vall de l’Ebre. Una calorada associada a la combinació entre massa càlida africana, el vent del sud i la forta insolació d’aquesta època de l’any. Una massa d'aire també molt estable que ens acompanyarà durant la setmana vinent. Per tant, arriben dies d'estabilitat atmosfèrica, només amb ruixats i tronades de tarda, associades a la pròpia calor i concentrades sobretot a l’àrea pirinenca.