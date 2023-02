El Temps a Catalunya (15/02/2023) | RTVE Catalunya

Els núvols alts i mitgencs que cobreixen gran part de Catalunya, ens els envia aquesta borrasca que es recargola al sud-oest peninsular. Ara bé, durant les pròximes hores, aquest embossament d’aire fred, en trobar-se amb tota aquesta zona d’altes pressions, es veurà obligat a viatjar fins a les Canàries on quedarà aïllat. Alhora, el seu gir antihorari, s’encarregarà d’aixecar pols del Desert del Sàhara i transportar-la cap a la península durant aquest tram final de setmana I ho farà acompanyada d’una massa d’aire més temperada que deixarà temperatures clarament per sobre les habituals per l’època tant a Catalunya com a bona part d’Europa. Per tant, els pròxims matins seran clarament menys freds i els migdies del divendres i del cap de setmana tindran regust de primavera amb màximes que s'enfilaran fins els 20 ºC en alguns indrets.