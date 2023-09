El Temps a Catalunya (14/09/2023) | RTVE Catalunya

Dijous de temps insegur, amb ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, Catalunya central i Prelitoral. Demà la cosa es complica. Per una banda: per l’oest de la península es despenja una borrasca, acompanyada d’aire fred en altura.. i per altra banda, entre Valencia, Balears i Catalunya, es forma una àrea de molta inestabilitat alimentada per vent humit de llevant. Tot plegat farà que entre demà i la matinada de dissabte, tinguem pluges que localment poden ser abundants. Serà un divendres de cel entre variable i molt ennuvolat arreu. Les precipitacions entraran durant el matí per les comarques del sud i amb el pas de les hores s’estendran a la resta de territori on es mantindran fins entrada la matinada de dissabte. Localment seran precipitacions molt intenses, sobretot al litoral i prelitoral, on hi ha avisos activats per acumulacions de 80-100 litres, tempestes i ventades fortes. El cap de setmana aquesta borrasca peninsular es debilita i s’allunya. Però el seu gir antihorari mantindrà la entrada de vent del sud i d'aire càlid. Per tant, dissabte i diumenge tindrem més calor i més xafogor