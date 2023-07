El Temps a Catalunya (14/07/2023) | RTVE Catalunya

Arrenca la canícula de l’estiu i ho fa amb tots els ets i uts: sol, poca pluja, calor intensa... i un nou pic de calor extrema trucant a la porta. Tant avui com el cap de setmana, la situació vindrà marcada per les altes pressions, pas d’un petit front que ens portarà núvols alts, una lleugera inestabilitat i la entrada de vent del nord diumenge. Ara bé, també estarà marcada per aquesta massa càlida africana que entre avui i diumenge anirà basculant sobre Catalunya afavorint pujades i baixades de la temperatura. Pel que fa al cel: cap de setmana de sol a gairebé tot arreu, núvols baixos a la Costa Daurada i Ebre (alguna gotellada), nuvolades i ruixats de tarda al Pirineu, tronades de calor a Ponent i sud, la matinada de diumenge. A principi de la setmana vinent una massa extremadament càlida tornarà a abraçar-nos de ple, amb temperatures que a 1500 metres d’altitud, dimarts, arribaran als 30º. Valors molt elevats que faran que tinguem un nou pic de calor extrema. La bona noticia es que durarà poc: a partir de dijous, aquest aire tant càlid s’enretira i la segona meitat de la setmana les temperatures tornaran a recuperar valors normals per l’època.