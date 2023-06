El Temps a Catalunya (14/06/2023) | RTVE Catalunya

Aquest dimecres la inestabilitat minva però no desapareix. Ara bé, els ruixats i tempestes d’avui... no tindran res a veure amb els aiguats que ahir a la tarda van deixar quantitats de 20 a 40 litres de forma bastant generalitzada, localment acompanyats de pedra, calamarsa i ventades. Les tempestes més violentes a la Garrotxa (registres propers als 90 litres) i al Vallès Occidental que va quedar estancada durant un parell d’hores, acumulant de 40 a més de 80 litres per metre quadrat. Tot i que en alguns barris de Terrassa es van superar els 110 litres, dels quals 46 van caure en només mitja hora. Per tant, es van registrar intensitat torrencials. Una convectivitat que va anar associada al pas d’una petita bossa freda en altura. Una DANA que avui tendirà a allunya-ser però encara mantindrà una lleugera inestabilitat les properes hores. A partir de demà l’aire fred de les capes altes de l’atmosfera s’allunyarà cap al nord d’Europa i s’accentuarà la entrada d’una massa càlida africana que afavorirà un temps més estable i una notable pujada de les temperatures. Entre demà i el cap de setmana, els termòmetres rondaran els 30º a moltes poblacions i en algunes tocaran els 35º