El Temps a Catalunya (14/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de sol, núvols prims i nuvolades a les comarques del Pirineu, Prepirineu i NE on descarregaran alguns ruixats. Cota de neu pujant als 1.600 m. De nit, també podria arriba alguna precipitació per Ponent. Temperatures de 20 a 25 ºC en molts indrets.. Per tant avui pugen a causa del fort vent de mestral i ponent més reescalfat que sobreto seguirà bufant al centre i el sud de Catalunya Un vent que demà s’intensificarà a ratxes de 80/100 km/h a les comarques de Tarragona, sud de Lleida, als cims del Pirineu i a l’Empordà, on hi haurà mala mar. Diumenge les ventades quedaran restringides a l’extrem nord. Pel que fa el cel, dissabte, nevarà féblement a la cara nord del Pirineu i a la resta será un dia de sol, núvols de vent i nuvolades de tarda i alguna gota al NE. I diumenge, el sol es tornarà a imposar arreu, tot i que encara amb núvolades al Pirineu i en zones de muntanya de l’interior durant la tarda. Les temperatures mínimes de demà quedaran més altes per culpa del vent, en canvi, el matí de diumenge será més fred a tot arreu. I de dia, màximes festajaran els 20 ºC, però allá on bufi el vent reescalfat, la temperatura es dispararà fins els 25 ºC que contrastaran amb els frescos 10/15 ºC del Pirineu.