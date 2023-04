El Temps a Catalunya (13/04/2023) | RTVE Catalunya

Tarda amb creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques gironine amb ruixats, localment amb tempesta i calabruix. Cota de neu al voltant dels 1.000 metres. Temperatures fins a 10 ºC més baixes, amb màximes de 15 a 20 ºC i amb sensació de fred per culpa del vent. Un vent que fins al migdia ha deixat cops de 70 a 100 km/h al dos extrems i mala mar a l'Empordà. Fort vent de mestral que seguirá bufant a moltes comarques fins a la nit, de matinada afluixarà per tornar demà, sobretot en zones del centre, del sud, i del Pirineu. Demà serà un dia variable amb sol, nuvolades i ruixats al Pirineu i a la tarda al Prepirineu, comarques gironines i també n’arribaran per l’oest. La cota de neu serà més alta. Ja que les temperatures seran pujaran, tant de bon matí… Com sobretot de diia, amb màximes que de 15 a 20 ºC al nord i entre els 20/25 al centre i al sud, però el vent incrementarà la sensació de fred.