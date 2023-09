El Temps a Catalunya (12/09/2023) | RTVE Catalunya

Tornen les tempestes! Aquest dimarts arranquem amb un ambient suau arreu. A la costa, la nit ha estat tropical igual que al pla de Lleida. L'aproximació d'un solc fred en altura deixa molts núvols i reactiva els ruixats i les tempestes per l'oest de Catalunya on ja hi plou! Dimarts canviant amb l’arribada de forts xàfecs i tempestes per l’oest. Les temperatures quedaran més baixes. Regust de finals d’estiu els pròxims dies. L ’any pluviomètric 2022-23 ens ha deixat poca pluja arreu. A l’Observatori Fabra ha estat el més sec en 110 anys i al Garraf ha caigut un 29% de la pluja habitual, més típic d’un clima desèrtic.