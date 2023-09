El Temps a Catalunya (12/09/2023) | RTVE Catalunya

Dimarts (amb cert regust de dilluns per alguns) marcat per un canvi de temps: tornen les tempestes. Una inestabilitat associada a l’aproximació d’un solc d’aire fred que des de bon matí ens porta molts núvols i algunes precipitacions. La seva aproximació també afavoreix la retirada d’aquesta massa d’aire càlid, per això fa menys calor. Un solc fred en altura que no implicarà cap situació de pluges generals... però sí que des d’avui i fins el cap de setmana, afavorirà diverses tongades de ruixats i tempestes que regaran de forma irregular bona part del territori.