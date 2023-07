El Temps a Catalunya (12/07/2023) | RTVE Catalunya

La calor afluixa. Continuarà sent intensa i sufocant... però no tan forta com aquests dos dies. En les darreres hores, sobretot aquesta matinada, a 1500 metres d’altitud, hem tingut una temperatura superior als 29º. És el nou rècord en la sèrie de dades del Meteocat. Un valor molt elevat... que explica l’ambient Tòrrid del litoral i prelitoral, perquè els termòmetres no han baixat dels 23-26º i l’ambient Tropical amb que ha començat aquest dimecres a gran part del territori (les mínimes s’han quedat per sobre dels 20º). Ara bé, avui la massa extremadament càlida, s’enretira cap al sud... i això, juntament amb el pas de petits fronts pel nord peninsular i la entrada d’un vent del nord menys càlid... permetran que les màximes no siguin tant extremes com ahir i es quedin de 3 a 5º més baixes. A les comarques interiors rondaran entre 35 i 38º (ahir van superar els 40) i a la costa entre 30-31º (això sí, la xafogor es mantindrà agobiant). Temperatures, en general, més baixes... però encara entre 2 i 7º superiors a les habituals. I és que estem a mitjans de juliol... i per tant, aquesta massa càlida africana, amb mes o menys intensitat, ens continuarà fent passar calor els propers dies. La pols africana minvarà i demà recuperarem el color blau del cel... serà un dia de sol a tot arreu... amb nuvolades de tarda que al Pirineu i a l’interior de les comarques del NE descarregaran ruixats i localment alguna tempesta intensa. La Tramuntana bufarà moderada ben be fins a migdia. Pel que fa a temperatures: a mitjanit els termòmetres encara rondaran els 30º a bona part de Catalunya. De matinada aniran baixant... però l’ambient tornarà a ser Tropical arreu. Costarà dormir. Les màximes baixaran una mica més... tot i això la calor es mantindrà intensa a les comarques del centre i del sud on continuaran superant els 35º.