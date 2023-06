El Temps a Catalunya (12/06/2023) | RTVE Catalunya

La primera part d’aquesta setmana mantindrà la dinàmica primaveral... la segona meitat serà més estable i estiuenca. De moment entre avui, demà i dimecres estarem pendents d’una bosseta freda en altura (les restes de la borrasca Oscar). Avui s’aproximarà i mantindrà la inestabilitat de tarda. Però demà se situarà a la vertical de Catalunya, es trobarà amb una massa d’aire càlida en superfície. El contrast entre les dues masses d’aire... desencadenarà un episodi de convectivitat bastant extensa i intensa. Dimecres la bossa freda s’allunyarà... i l’aire càlid anirà guanyant protagonisme. Per tant, a partir de dijous el temps serà més estable i també més calorós. Demà, sortiu de casa amb paraigües... perquè si be el matí aguantarà... a partir de mig matí/migdia, durant la tarda i fins al vespre els ruixats i les tempestes s’estendran a bona part del territori, fins i tot arribaran a la costa. Molta precaució perquè demà les tempestes seran localment fortes, sobretot a l’interior on poden descarregar més de 40 litres en poca estona, i anar acompanyades de pedra, calamarsa i ventades fortes