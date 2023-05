El Temps a Catalunya (12/05/2023) | RTVE Catalunya

Entre avui i el cap de setmana li traurem rendiment als paraigües i a la roba d’entretemps que encara no ens havíem posat. Per una banda, entre aquest anticicló a l’Atlàntic i una borrasca el nord d’Itàlia es genera un passadís de vent del nord i d’aire fred que manté les temperatures fins i tot per sota la mitjana. Per altra banda, la presència d’una massa molt freda a 5500 metres d’altura afavoreix una atmosfera molt inestable. Per tant, entre aquesta tarda, dissabte i diumenge, tindrem nuvolades convectives, ruixats i tempestes que poden caure a qualsevol punt del territori. Localment poden ser fortes i anar acompanyades de pedra o calamarsa. Al Pirineu nevarà a partir de 1600-1800 metres. Les temperatures avui seran baixes i farà fresca. El cap de setmana no passarem calor.