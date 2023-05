El Temps a Catalunya (12/05/2023) | RTVE Catalunya

Ambient fresquet aquest matí o fred al Pirineu i amb temperatures més baixes al nord i nord-est coincidint on ahir a la tarda van descarregar forts xàfecs amb tempesta i calamarsa. Es van acumular entre 20 i 40 litres, en alguns casos caiguts en molt poca estona. Avui fareu bé de sortir de casa amb paraigua, però també amb jaqueta per què l'ambient serà més fresc a tot arreu. En alguns indrets tindrem temperatures entre 2 i 6 graus més baixes a les habituals i amb prou feines passaran dels 17/20 ºC. Aquest divendres els ruixats i les tempestes afectaran qualsevol punt del territori. Localment seran fortes. La temperatura quedarà més baixa i l’ambient serà fresc per l’època. Cap de setmana insegur i canviant. Seguirà l’episodi de xàfecs i tempestes, tot i que amb més clarianes de cara a diumenge. Nits fresques i temperatures més altes de dia.