El Temps a Catalunya (11/09/2023) | RTVE Catalunya

Tot i alguns ruixats, aquesta Diada esta marcada pel sol i per la calor. Ara bé, sapigueu que arrenquem una setmana que serà força entretinguda: plourà en algunes comarques i deixarà de fer tanta calor i xafogor. L’arribada d’un solc d’aire fred en altura afavorirà un augment de la inestabilitat. Un temps insegur, marcat pels ruixats i les tempestes que no seran generals però sí que ens acompanyarà durant bona part de la setmana. L’arribada d’aquesta massa d’aire més fresca, acompanyada de la entrada de vent del nord, també afavorirà la baixada de les temperatures. Els propers dies tindrem valors normals de principis de setembre. De moment, demà, tindrem un matí tranquil amb moltes estones de sol... però a partir de migdia els núvols, els ruixats i les tempestes s’estendran pel Pirineu, Ponent, Terres de l’Ebre i Catalunya Central. Localment poden anar acompanyats de pedra o calamarsa, ventades fortes... i atenció perquè de forma local poden descarregar en forma d’aiguats. A partir del vespre i fins a mitjanit aquestes precipitacions arribaran a la resta de comarques. Les temperatures baixaran ... i es quedaran per sota dels 30º arreu de Catalunya.