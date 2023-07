El Temps a Catalunya (11/07/2023)| RTVE Catalunya

La calor s’intensifica. De fet, aquest dimarts ha començat amb un ambient tropical a gran part del territori perquè moltes mínimes s’han quedat per sobre dels 20º. A punts del litoral, prelitoral i Ponent al voltant d’uns tòrrids 25º. Durant el matí els termòmetres han continuat pujant... i en les immediates hores poden arribar a valors de 37 a 42º a Ponent, Catalunya Central i al NE... de 34 a 37º al Prelitoral i al Pirineu... i entre 31 i 33º al litoral. Temperatures extremadament altes que mantenen activats els avisos per calor extrema pràcticament a tot arreu. I és que són màximes fins a 8º superiors als que tocaria la primera quinzena de juliol. Quan es pongui el sol la cosa no millorarà gaire: ens anirem a dormir amb temperatures que rondaran els 30º a moltes poblacions. I ens despertarem amb temperatures superiors als 20º a l’interior i al voltant dels 25 al litoral i prelitoral, on juntament amb la xafogor serà difícil dormir. Una calor associada a una dorsal africana que afavoreix l’arribada d’una massa extraordinàriament càlida: fins la propera matinada a 1500 metres d’altura tindrem valors de gairebé 30º. Les altes pressions, la insolació pròpia del juliol i la pols en suspensió... contribueixen també a aquesta calorada. A partir de demà aquest aire tant càlid començarà a enretirar-se i els propers dies farà una calor intensa però més pròpia de mitjans de juliol. Durant la tarda arribaran més núvols alts i mitjans, deixaran cel ennuvolat i a punts del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Prelitoral poden deixar alguns ruixats (de fang) i també alguna tempesta (en alguns casos acompanyada de pedra o calamarsa). Tot i això, la majoria creiem que seran tempestes seques. Destacable les ventades perquè a l'oest pot superar els 90 km/h i afavorir esclafits càlids: es a dir una pujada sobtada de la temperatura.