El Temps a Catalunya (11/05/2023) | RTVE Catalunya

Dijous d'ulleres de sol i pedres a les butxaques, però també de paraigües en algunes comarques i rebequetes a tot arreu. La massa d’aire fred lentament va guanyant terreny... afavorint la baixada de les temperatures i la entrada vent del nord, que accentua la sensació de fresca. A 5500 metres d’altura també tenim un embossament d’aire molt fred que porta associades temperatures de fins a 25º sota zero... i que queda estancat sobre la península durant molts dies. Tot plegat farà que tinguem un ambient molt primaveral: amb temperatures suaus (no pas calor intensa) i amb un temps insegur fins a final de la setmana vinent. Per exemple, des d’avui i fins diumenge, plourà cada dia... ara bé, no ho farà a tot arreu de la mateixa manera, ni amb la mateixa intensitat i tampoc seran pluges, diàriament, abundants... però sí que de mica en mica anirem sumant.