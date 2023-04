El Temps a Catalunya (11/04/2023) | RTVE Catalunya

Entre avui i demà continuarem amb aire càlid al damunt, però fixeu-vos com el centre de l’anticicló es desplaça cap a l’oest i això obrirà les portes a aquest passadís per on hi circularà aquest front fred que demà al vespre ja picarà la porta, fent-se notar Entre demà a la nit i dijous ens acabarà de passar per sobre, comportant l'entrada de vent del nord, nevades al Pirineu i ruixats en alguns indrets... Malauradament, però s’espera poca pluja. De fet, el mapa de precipitació acumulada pels pròxims 10 dies ens indica com les pluges més beneficioses afectaran gran part d’Europa i l’est del Mediterrani, però fixeu-vos com hi ha dues àrees sense pluja, el desert del Sàhara, on és ben normal i bona part de la península, on no és habitual i on seguirem amb sequera pluviomètrica.

Tarda de sol enterbilit, algunes nuvolades i núvols baixos a la costa. Vent del sud, fresc i humit al litoral on amb màximes de 20 ºC i que contrasten amb la caloreta i els més de 23/29ºC de l’interior. Valors entre 5 i 10º per sobre als habituals a l’abril. Matí de sol, núvols prims i alguns de baixos a la costa. I partir del migdia i durant la tarda els núvols augmentaran des del Pirineu cap a la costa i ja amb els primers ruixats a l’extrem nord i meitat est. I amb una cota de neu que baixarà fins els 1.200 m. De dia bufarà ponent i al vespre entrarà fort vent de mestral i tramuntana als dos extrems, on s’alterarà la situació marítima. La matinada tornarà a ser poc freda en general I de dia, el vent aponentat dispararà les temperatures al litoral i prelitoral i al migdia s’assoliran uns enscandalosos 24 a 29 ºC en molts indrets. Dijous cauran en picat.