El Temps a Catalunya (10/04/2023) | RTVE Catalunya

Aquesta tarda ens menjarem la Mona amb sol enterbolit de núvols prims... i al vespre de baixos a la Costa Daurada. Avui tret del litoral on es manté l’ambient fresc, a la resta màximes de 23 a 28 ºC, i localment 30º C a Ponent i a la Vall de l’Ebre. Són valors entre 5 i 10º per sobre als habituals, per tant, més típics de finals de maig. Demà a la costa es formaran alguns núvols baixos baixos fruit de l’entrada del vent del sud, fresc i humit. Tot i això, en general serà un dia de dia de sol enteranyinat de núvols alts. Un sol a estones esmorteit que ens pot semblar que no escalfa, però igualment cal que ens protegim d’ell perquè aquests dies l’índex ultraviolat ja és alt a tot arreu.Pel que fa a les temperatures, la próxima matinada tornarà a ser poc freda i no glaçarà enlloc. I de dia, a l’interior tornaran a assolir-se els 23 a 29 ºC. Una caloreta que contrastarà amb els 20 ºC que tindrem a la costa, fruit de la marinada fresca. I es que cal recordar que al litoral català, l’aigua del mar está a uns 15 ºC, només apta pels més valents que l’aigua del mar está a uns 15 ºC, només apta pels més valents.