El Temps a Catalunya (09/06/02023) | RTVE Catalunya

Divendres i cap de setmana amb una inestabilitat típica de la primavera... i una calor pròpia de l’estiu. De fet, aquesta matinada els termòmetres s’han quedat al voltant o per sobre dels 20º a moltes poblacions, sobretot a la costa on la nit ha tornat a ser Tropical. La entrada de vent del sud, humit i càlid, afavorit pel gir antihorari de la Borrasca Oscar, ha contribuït a tenir la matinada més càlida del que portem d’any.... i també ens ha portat molta nuvolositat, que a banda de tapar el cel, deixa ruixats en algunes comarques i afavoreix una xafogor molt acusada arreu. Durant el cap de setmana la borrasca Oscar es desfarà però es mantindrà l'arribada de vent del sud i d’aire molt càlid, que en contrast amb l’aire fred que hi ha en altura, alimentarà la convectivitat de les tardes. Un aire càlid que també afavorirà nits molt càlides arreu i Tropicals a la costa ... i migdies de calor molt estiuenca, tot i que també amb xafogor.