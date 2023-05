El Temps a Catalunya (09/05/2023) | RTVE Catalunya

Finalment arriba la primavera. Aquesta setmana tindrem més inestabilitat i menys calor. El desencadenant d’aquest canvi és un front que aquesta tarda ens portarà més núvols, ruixats i tempestes. Darrera seu entrarà aire fred en altura que per una banda, afavorirà la retirada d’aquesta massa càlida... i per altra banda, incrementarà notablement la inestabilitat. El refrany: pel maig cada dia un raig... els propers 10 dies es complirà fil per randa. I és que, des d'avui i fins a mitjans de la setmana vinent, gairebé a diari tindrem precipitacions que regaran gran part del territori, acumulant quantitats de 10-20 fins a 50 litres... i també tindrem nevades al Pirineu. Perquè l'arribada d'una massa freda Polar-Àrtica afavorirà una notable baixada de les temperatures. Avui darrer dia amb una calor superior a l'habitual. A partir de demà baixaran i arribarem al cap de setmana amb temperatures fins a 7º inferiors a la mitjana. La clatellada més notable entre divendres i dissabte, quan a moltes poblacions ens quedarem al voltant o per sota dels 20º.