El Temps a Catalunya (08/09/2023) | RTVE Catalunya

Tarda amb sol, núvols prims, nuvolades al Pirineu i núvols baixos cap a l’Ebre. Dissabte amb un temps calcat: domini del sol arreu, alguns núvols baixos cap al sud i a l’Empordà, i nuvolades decoratives a l'àrea pirinenca. Matí de jaqueta al Pirineu i a l’interior on l’ambient serà fresc... I de dia, màniga curta, amb màximes de 30 a 34 ºC, més frenades a la costa, on es mantindrà la xafogor.

Un cap de setmana llarg que seguirá estable, tot i que entre diumenge i dilluns 11 de Setembre, el sol quedarà més enterbolit per l’arribada de més núvols i, fins i tot, tindrem alguns ruixats al prelitoral de Tarragona i al Pirineu. De matinada, les temperatures pujaran, però seguirán de bon dormir a l’interior i reapareixeran les nits tropicals a la costa. I de dia, els termòmetres també s’enfilaran una mica més, i a l’interior serà fácil arribar als 32 a 35 ºC.

Per tant, som davant d’un cap de setmana llarg entre 2 i 7 ºC més càlid de l’habitual. Cosa que convidarà a anar a la platja, on trobareu l’aigua del mar encara entre uns 23 i 27 ºC. Un grau per damunt de la mitjana.