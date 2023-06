El Temps a Catalunya (08/06/2023) | RTVE Catalunya

La Borrasca Oscar ens deixa un dijous amb un sol enterbolit de núvols alts i mitgencs. Núvols baixos a la costa i alguna gota al Camp de Tarragona. Al vespre, els núvols augmentaran per l'oest i a darrera hora ens portarà un canvi de temps per l’oest amb alguns ruixats intensos. Les temperatures s'enfilaran fins els 25 a 30 ºC, les més altes a l'interior de Girona, a Ponent i a l'Ebre. A més, en algunes comarques hi haurà sensació de xafogor. Els pròxims dies farà més calor i reapareixeran els ruixats i les tronades. La setmana que ve podria arribar un nou canvi de temps. La previsió amb Sergi Loras.