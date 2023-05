El Temps a Catalunya (08/05/2023) | RTVE Catalunya

Segon cap de setmana amb pluja abundant a bona part del territori. A les comarques del l’oest, el centre i el nord s’han acumulat de 10 a 30 litres per metre quadrat i a les capçaleres dels rius del Pirineu Oriental, de nou, hem superat els 70 litres. L’altra cara, són les comarques del sud on no ha caigut ni una gota. Però tenim encara més oportunitats... De moment hem arrencat la setmana amb aquesta massa càlida i estable ... però demà el pas d’un front ens portarà més precipitacions i una massa freda en altura que afavorirà la retirada de l’aire càlid. Un canvi de masses que farà que els propers dies tinguem més inestabilitat i menys calor. Entre dimecres, dijous i divendres les temperatures baixaran i acabaran quedant-se per sota dels 20º a moltes comarques. Per tant, passarem de temperatures, avui i demà, superiors a les habituals... a valors, divendres, fins a 6º inferiors a la mitjana climàtica.