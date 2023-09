El Temps a Catalunya (07/09/2023) | RTVE Catalunya

Aire net i més fresc a primera hora, amb temperatures que han baixat, sobretot al NE deixant-nos mínimes de 10 ºC al Pirineu i a les comarques interiors de Girona, al voltant dels 15 a l’interior i, només hem tingut nit tropical a la costa central i a les Terres de l’Ebre.

Una refrescada matinal que respon a l'enretirada de la massa càlida i de la pols sahariana que teníem al damunt que ha estat gràcies a l'entrada del vent de gregal impulsat per la posició de l'anticicló sobre Europa, responsable, alhora del bloqueig d'aquesta borrasca sobre l'Atlàntic. Ara bé, a partir de demà, el seu moviment tornarà a enviar-nos vent del sud i aire càlid...

Una entrada nordafricana que es reforçarà només durant el cap de setmana, ja que a principis de la setmana que ve, l’anticicló es debilitarà i permetrà l’arribada d’aire més fred que podria portar ralguns ruixats. Per tant, ara per ara aquest cap de setmana llarg de la Diada, de dia, la calor serà estiuenca amb màximes de 31/35 ºC a l’interior i per sota dels 30 ºC a la costa, on la sensació de xafogor continuarà acusada.