El Temps a Catalunya (76/07/2023) | RTVE Catalunya

Tarda de cel entrebolit o variable per l’arribada de núvols alts i mitgencs que poden deixar alguna gota de fang. Al Pirineu i Prepirineu Occidental arribaran nuvolades, xàfecs i alguna tempesta. Ambient xafogós i la calor s’intensifica, però es manté suportable, amb màximes de 28 a 33 ºC. Demà s’espera un dia assolellat i tranquil, amb calitja i nuvolades de tarda al Pirineu. I diumenge el sol quedarà adornat d’alguns núvols alts. Al Pirineu tindrem nuvolades i a la costa arribaran alguns núvols baixos. La próxima nit encara serà fresca o agradable a l’interior, però la de diumenge serà més càlida i tropical gairebé arreu, amb mínimes per damunt dels 20 ºC. I de dia, la calor s’intensificarà tant demà com diumenge, amb màximes de 30ºC a la costa i al voltant o per sobre dels 35 a l’interior. Però a principis de la setmana que ve encara farà més calor i es podrien assolir els 40 ºC cap al Pla de Lleida.