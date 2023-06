El Temps a Catalunya (07/06/2023) | RTVE Catalunya

La calor cada dia és més estiuenca... però la boira matinal i els ruixats de tarda continuen sent molt primaverals. Les temperatures mínimes d’avui han estat molt suaus arreu, fins i tot a moltes poblacions costaneres la Nit ha estat Tropical, perquè les mínimes s’han mantingut per sobre dels 20º. La presencia de boires matinals i l’arribada de núvols associats a la borrasca Oscar han afavorit aquesta suavitat nocturna i també ens deixen un cel enterbolit. Una borrasca que continua recargolant-se sobre l’Atlàntic i amb el seu gir antihorari manté allunyat l’aire fred en altura que alimenta la convectivitat. Es per això, que malgrat tenir molts núvols associats a aquest sistema frontal... tant avui com demà les precipitacions es concentraran en poques comarques. A partir de divendres i el cap de setmana els ruixats i les tempestes de les tardes tornaran a ser més extenses. Aquesta borrasca Oscar, amb el seu gir antihorari, també impulsa vent del sud... afavorint l’arribada d’una massa d’aire més càlida que ajudarà a fer pujar les temperatures, tant de dia com de nit, fins a valors molt estiuencs.