El Temps a Catalunya (06/09/2023) | RTVE Catalunya

Per entrar a l’escola, a primera hora, la jaqueta només ha estat necessària a l’interior i al Pirineu, on la matinada ha estat fresca. En canvi a prop de la costa, de nou ha estat tropical i xafogosa. Una elevada humitat que respon al vent humit i de llevant impulsat per la posició d'aquest potent anticicló instal·lat sobre Europa.

Tenim una configuración de bloqueig en Omega, amb una enorme borraca sobre l’Atlàntic i una de molt potent sobre Grècia on els aiguats de les últimes hores han estat historics deixant acumulacions de més de 750 litres en 24 hores i 450 en només 12 hores. Pràcticament el que acostuma a ploure en 1 any a Barcelona. I de fet durant les pròximes hores encara s'hi podrien sumar més de 100 o 300 litres. Res a veure amb el que es viurà aquests dies al centre del contininent europeu on la calor serà de récord amb temperatures entre 10 i 15º superiors a les habituals al setembre.